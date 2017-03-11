закрыть
11 марта 2017, суббота, 16:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В воскресенье будет до +9 градусов

  • 11.03.2017, 13:52
  • 4,609

Днем на большей части территории страны ожидаются небольшие осадки.

В ближайшие сутки, 12 марта, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ночью преимущественно по юго-восточной части страны пройдут осадки, днем на большей части территории — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром в отдельных районах будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем — 3-9 градусов тепла.


Мнение

Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин
А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные