В воскресенье будет до +9 градусов 11.03.2017, 13:52

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Днем на большей части территории страны ожидаются небольшие осадки.

В ближайшие сутки, 12 марта, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ночью преимущественно по юго-восточной части страны пройдут осадки, днем на большей части территории — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром в отдельных районах будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем — 3-9 градусов тепла.