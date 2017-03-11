«Какой дебил эти налоги придумал?» - «Наше правительство!» 5 11.03.2017, 14:08

2,452

Голос народа на акции протеста в Пинске.

Сегодня на акцию протеста на площади Ленина в Пинске вышло более 1000 человек. Люди высказывались более смело и откровенно, чем на предыдущих акциях. Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию акции.

«Налоговая - это средневековая инквизиция! Налоги на дома и квартиры растут. Это вообще какой-то кошмар!», - возмутилась приличного вида женщина в шляпке. «Какой дебил это все придумал?». Из толпы отвечают: «Этот дебил – наше правительство!»

Пожилая участница акции добавила: «Дебилы и недоумки лезут во власть и придумывают идиотские законы! Среди белорусов нет «тунеядцев»! Пусть сначала создадут рабочие места. Мы не верим Лукашенко, что он заморозил декрет №3. Это все неправда! Он уже многое обещал, но ничего не выполнил! Власть жирует, а наших зарплат и пенсий ни на что не хватает!»