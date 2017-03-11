Радость фанатов «Барселоны» привела к небольшому землетрясению
- 11.03.2017, 14:14
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Землетрясение ощущалось в 500 метрах от футбольной арены, где проходил матч «Барселона» - «ПСЖ».
Празднование болельщиков «Барселоны» после решающих голов в ворота ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1) привело к небольшому землетрясению в окрестностях «Камп Ноу».
По словам сейсмолога Хорди Диаса, землетрясение ощущалось в 500 метрах от футбольной арены. Вибрация была обусловлена ритмическими движениями толпы, что вызвало сейсмические волны, передает NewsOboz.org.
«Это самые крупные зарегистрированные колебания от стадиона, которые до сих пор фиксировались в истории», - заявил Диас.
Также повышенной амплитудой сопровождались второй и третий голы «Барселоны». Атмосфера на стадионе успокоилась после гола «ПСЖ», но последние три гола каталонцев привели к небольшому землетрясению.
Стоит отметить, что на матче «Барселона» - «ПСЖ» присутствовало 96 290 болельщиков.