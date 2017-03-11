Радость фанатов «Барселоны» привела к небольшому землетрясению 11.03.2017, 14:14

3,100

Землетрясение ощущалось в 500 метрах от футбольной арены, где проходил матч «Барселона» - «ПСЖ».

Празднование болельщиков «Барселоны» после решающих голов в ворота ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1) привело к небольшому землетрясению в окрестностях «Камп Ноу».

По словам сейсмолога Хорди Диаса, землетрясение ощущалось в 500 метрах от футбольной арены. Вибрация была обусловлена ритмическими движениями толпы, что вызвало сейсмические волны, передает NewsOboz.org.

«Это самые крупные зарегистрированные колебания от стадиона, которые до сих пор фиксировались в истории», - заявил Диас.

Также повышенной амплитудой сопровождались второй и третий голы «Барселоны». Атмосфера на стадионе успокоилась после гола «ПСЖ», но последние три гола каталонцев привели к небольшому землетрясению.

Стоит отметить, что на матче «Барселона» - «ПСЖ» присутствовало 96 290 болельщиков.