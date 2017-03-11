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Нидерланды отказали во въезде главе МИД Турции

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  • 11.03.2017, 14:35
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Мевлют Чавушоглу
Фото: EPA/UPG

Правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку в стране самолету Чавушоглу.

Как сообщает РБК со ссылкой на издание Hurriyet, правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку в стране самолету Чавушоглу, который должен был отправиться туда в субботу вечером. Это произошло спустя короткое время после того, как мэрия Роттердама запретила ему выступить на митинге перед турецкоязычными жителями.

Чавушоглу отреагировал на это заявлением, в котором назвал голландцев «фашистами и наследниками нацистов».

Турецкий министр намеревался обратиться к гражданам Турции, которые проживают в странах Западной Европы в преддверии референдума, на котором будет решаться вопрос о расширении полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Против этой инициативы выступили Германия и Австрия, которые отменили мероприятия с участием турецких чиновников, сославшись на требования безопасности.

Утром в субботу Чавушоглу дал интервью телеканалу CNN Turk, в котором пригрозил Нидерландам санкциями в случае отказа его самолету посадки в Роттердаме. «Там есть такой политик Геерт Вилдерс, который ведет себя как нацист. Он угрожает министру иностранных дел Турецкой республики, что не позволит сесть его самолету. А я все равно полечу», - заявил он. «А если Нидерланды откажут принимать мой рейс, мы введем санкции», - добавил глава внешнеполитического ведомства.

В ответ собеседник агентства Reuters в голландских правительственных кругах заявил, что «угроза санкций со стороны Турции делает невозможным поиск приемлемого решения».


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