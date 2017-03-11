Пенсионер из Пинска о Лукашенко: Он уже досклерозился 10 11.03.2017, 14:30

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Фото: belsat.eu

«Что он себе думает – его скоро выгонят к чертовой матери!»

Сегодня на акцию протеста в Пинске вышло более 1000 человек. Люди не стеснялись резких высказываний в адрес властей и требовали отставки Лукашенко, правительства и новых свободных выборов.

Один из пожилых участников протеста заявил телеканалу «Белсат» буквально следующее:

- Вы сегодня вышли на «Марш нетунеядцев»?

- Обязательно!

- Почему?

- Потому что я возмущен этим безобразием. Работы нет, заводы закрыты. На заводе табличка висит – «Продается». Нет никакой работы для молодежи. А тут еще «тунеядцами» называют. Что он (Лукашенко – ред.) себе думает?!

Он уже вообще непопулярный. Он уже досклерозился – я не побоюсь этого слова.

Народ уже не может терпеть это безобразие. Выгонят его к чертовой матери! Извините, что я такими словами, но уже наболело.

Что он себе думает?!