Пенсионер из Пинска о Лукашенко: Он уже досклерозился

Пенсионер из Пинска о Лукашенко: Он уже досклерозился10
- 11.03.2017, 14:30
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«Что он себе думает – его скоро выгонят к чертовой матери!»
Сегодня на акцию протеста в Пинске вышло более 1000 человек. Люди не стеснялись резких высказываний в адрес властей и требовали отставки Лукашенко, правительства и новых свободных выборов.
Один из пожилых участников протеста заявил телеканалу «Белсат» буквально следующее:
- Вы сегодня вышли на «Марш нетунеядцев»?
- Обязательно!
- Почему?
- Потому что я возмущен этим безобразием. Работы нет, заводы закрыты. На заводе табличка висит – «Продается». Нет никакой работы для молодежи. А тут еще «тунеядцами» называют. Что он (Лукашенко – ред.) себе думает?!
Он уже вообще непопулярный. Он уже досклерозился – я не побоюсь этого слова.
Народ уже не может терпеть это безобразие. Выгонят его к чертовой матери! Извините, что я такими словами, но уже наболело.
Что он себе думает?!