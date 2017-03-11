Пинчане: Требуем новых свободных выборов без Лукашенко! 4 11.03.2017, 14:51

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Большинство участников акции протеста в Пинске готовы ехать 25 марта на Площадь в Минск.

На акции протеста в Пинске люди выдвигали требования полной смены власти в стране. Сайт Charter97.org вел текстовой онлайн-репортаж с митинга.

Участник митинга: «Нас здесь 1000 человек, как вчера в Молодечно. А 25 марта в Минске выйдет еще больше. Я не «тунеядец», как и большинство моих знакомых. Дело не в декрете №3. Мы требуем новых свободных выборов без Лукашенко!»

«Декрет — не основной фактор, чтобы народ собирался. Людей просто достало все это, — объясняет мужчина на велосипеде. Лукашенко не верит: — Ничего из того, что он обещает, не выполняется».

Молодой пинчанин: «Лукашенко мог бы уйти с поднятой головой, если бы поступил как Ельцин. Ему уже нет прощения».