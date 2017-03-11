Погранкомитет: На границе с Литвой ожидаются большие очереди 1 11.03.2017, 14:55

8,093

На погранпереходе Каменный Лог возникли технические проблемы.

В пункте пропуска Каменный Лог ожидаются большие очереди автомобилей. Как пояснили в Государственном пограничном комитете, в литовской части перехода «Каменный Лог — Медининкай» есть технические проблемы с компьютерными информационными системами. В связи с этим движение со стороны Беларуси на въезд в Литву будет затруднено.

Граждан просят учитывать эту информацию во время планирования поездок в Литву. О восстановлении пропускной способности пограничного перехода обещают сообщить дополнительно.

Сейчас в Каменный Логе стоит всего около 60 грузовиков.