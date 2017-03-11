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Погранкомитет: На границе с Литвой ожидаются большие очереди

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  • 11.03.2017, 14:55
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На погранпереходе Каменный Лог возникли технические проблемы.

В пункте пропуска Каменный Лог ожидаются большие очереди автомобилей. Как пояснили в Государственном пограничном комитете, в литовской части перехода «Каменный Лог — Медининкай» есть технические проблемы с компьютерными информационными системами. В связи с этим движение со стороны Беларуси на въезд в Литву будет затруднено.

Граждан просят учитывать эту информацию во время планирования поездок в Литву. О восстановлении пропускной способности пограничного перехода обещают сообщить дополнительно.

Сейчас в Каменный Логе стоит всего около 60 грузовиков.


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