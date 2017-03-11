Самый богатый сантехник Британии летает на частном самолете 2 11.03.2017, 15:02

Самолет ему нужен для того, чтобы путешествовать из одного своего дома в другой.

Британская газета The Sun рассказала о самом богатом сантехнике Великобритании, 64-летнем Чарли Маллинсе, владельце лондонского пентхауса стоимостью 8 миллионов фунтов и виллы в Испании (перевод – viknaodessa.od.ua).

Для того, чтобы путешествовать из одного своего дома в другой, Чарли использует частный самолет и два автомобиля Bentley, по 350 тысяч фунтов каждый.

Свое состояние Маллинс заработал после того, как в 1979 году открыл частную фирму Pimlico Plumbers, специализируясь на оказании услуг сантехника и водопроводчика.

В настоящее время у этой фирмы более 300 клиентов, среди которых такие знаменитости, как бизнесмен Ричард Брэнсон, телеведущий Саймон Коуэлл и экс-премьер Британии Дэвид Кемерон. При этом Чарли Маллинс бросил школу в 15 лет и больше никогда не учился.