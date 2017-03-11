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В Пинске семья вышла на площадь с детской коляской: «За что наши деды воевали?»

  • 11.03.2017, 15:38
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На акции протеста в Пинске была и семья из трех человек.

Всего в акции протеста в Пинске сегодня приняли участие более 1000 человек. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции.

Местная жительница Елена пришла на площадь с мужем и детской коляской.

– За что наши деды воевали? – возмутилась она ситуацией в стране.

Ее муж долго не мог устроиться и-за судимости, попал под декрет №3. Сейчас семья живет за его зарплату в 300 рублей.

Своего жилья нет, снимают. Ребенку – 1 год и 3 месяца.

Елена возмущена: «А нам сказали – рожайте!».


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