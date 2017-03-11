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Ученые из США научились читать мысли людей по мимике

  • 11.03.2017, 15:50

Новая методика позволяет с точностью до 70% определить, о чем думает человек в тех или иных обстоятельствах.

Методику чтения мыслей по мимике разработали американские ученые. Это позволяет с точностью до 70% определить, о чем думает человек в тех или иных обстоятельствах, сообщает inform-ua.info.

Известно, что когда у человека активизируется мышление, то этот процесс видно на лице. Больше это касается достаточно эмоциональных людей, которые стараются не скрывать своих чувств.

Специалисты надеются применить результаты исследования в области практической психологии. По словам ученых, мимика не может передавать только выводы, которые делаются в процессе мышления.


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