Кто стоял за принятием скандального декрета о «тунеядцах» 20 11.03.2017, 15:54

Декрет №3 вызвал массовые протесты по всей стране.

На улицы выходили Минск, Гомель, Витебск, Бобруйск, Молодечно, Пинск и другие города. На 15 и 25 марта запланированы еще две крупные акции в Минске.

9 марта Лукашенко был вынужден пойти на уступки, действие декрета приостановлено на год. Но люди не уходят с площадей, требуют полной отмены.

«Наша Нiва» вспоминает, кто стоял за принятием скандального декрета.

Виктор Гуминский

Политрук, «депутат» из Борисова, один из руководителей «Белой Руси». В марте 2012 года он первым заговорил о необходимости введения закона о борьбе с тунеядством. «Принятие подобного закона способствовало бы укреплению общественной безопасности и дисциплины», — сказал Гуминский. Примечательно, что тогда инициативу Гуминского не поддержали госсекретарь Совета безопасности Леонид Мальцев и председатель Минского облисполкома Борис Батура. Они предполагали, что в стране и так достаточно других путей влияния на граждан. Однако в скором времени Мальцев был переведен в Пограничный комитет, а Батура вообще с позором отправлен в отставку.

Михаил Мясникович

Примерно через полгода после Гуминского разговор вышел на более высокий уровень. О тунеядцах заговорил премьер-министр Михаил Мясникович. Именно он впервые озвучил цифру 400 тысяч «тунеядцев». «Многие из этих так называемых неработающих, конечно, работают, но подоходный налог не платят, отчисления в пенсионный фонд не делают, а всеми социальными благами — медициной и так далее — пользуются, как и все. На пенсию рассчитывают, — сказал премьер-министр. — За счет кого? За счет тех, кто работает у станка, в поле, работает в школе, больнице», — сказал Мясникович.

Александр Ярошевич

Опять какой-то период можно охарактеризовать как «поговорили и забыли». В июне 2013 года в Кожан-Городке Брестской области актуализировал тему «депутат» «палаты представителей» Александр Ярошевич. «У всех дети ходят в школу, детские садики, люди обращаются в государственные учреждения здравоохранения. Также все пользуются общественным транспортом, где тарифы для населения ниже себестоимости. Это значит, пользуются одинаковыми благами. Значит, все должны и пополнять государственную казну, платить налоги. Но, конечно, тем, кто немощен, государство должно помогать», — заявил он.

Максим Ермолович

Очень похожие аргументы использовал в декабре 2013 года заместитель министра финансов Максим Ермолович. Он был уверен, что основание для введения налога на «тунеядцев» существует. «Навскидку могу предположить, что сумма такого налога должна быть некой средней величиной подоходного налога, уплачиваемого гражданами, и отчислений в Фонд соцзащиты. Самое сложное здесь — определить перечень граждан, которые попадают под категорию тунеядцев. Все это требует широкого обсуждения», — сказал Максим Ермолович.

Игорь Шуневич

Не обошлось в этом списке и без министра внутренних дел Игоря Шуневича. Глава МВД сказал в ноябре 2014, что именно его ведомство стояло за этим законом. «МВД инициировало обсуждение темы тунеядства и актуализировало необходимость внесения изменений в действующее законодательство в этом вопросе. Также Совету министров было поручено представить свои предложения главе государства. Министерство внутренних дел будет выступать в качестве аналитика, который даст свое резюме по поводу этого документа. Скорее всего, это будет указ президента», — объяснял Игорь Шуневич.