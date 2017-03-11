15 политических парадоксов России
- Лилия Шевцова
- 11.03.2017, 15:59
Современность подтверждает слова классика о том, что «умом Россию не понять».
Брызги, или Парадоксы российской жизни:
1. Владимир Путин – персонификатор системы российского самодержавия на этапе упадка. Ее жизнеспособность обратна пропорциональна длительности каждой персонификации.
2. Оттепель. Мечта либералов, верящих, что всевластие само себя кастрирует; способ дополнительной легитимации власти.
3. Коррупция. При самодержавии, когда власть и собственность слиты, коррупция невозможна. Поэтому Алексей Навальный неправ: премьер Медведев не коррупционер, а системный политик.
4. Политология по-российски. Готовность увидеть в имитации демократии шанс для ее развития, что удовлетворяет советскую потребность в оптимизме и не раздражает власть.
5. Российский интеллектуал. Обеспечивает приличный вид власти способностью ее критиковать без ущерба для власти.
6. Украина. Объект разрешения российских национальных комплексов и фобий и тест на способность Запада ответить.
7. Америка. Позволяет российской власти и обществу ощущать державность без угрозы возмездия за хулиганство и битье стекол.
8. Германия. Экономический гигант, пытающийся притворяться политическим карликом, из страха вызвать память о прошлом.
9. ЕС по-брюссельски. Корабль с командой, потерявшей управление, но этого не заметившей.
10. Трампизм. Бунт против засидевшихся элит. Проблема в том, что он начался, когда ответственные элиты не сформировались.
11. «Русский фактор» в Америке. Способность Кремля дискредитировать демократические процедуры; но еще больше – результат заимствования американским истеблишментом российского обычая политической борьбы через обращение к врагу.
12. Миропорядок без Америки-гегемона. Дарвиновский мир борьбы всех против всех, который заставит всех (и Россию) мечтать о возвращении PAX Americana.
13. Феминизм. Отвлечение от борьбы за права всех в обществе, у которого отняли права.
14. Российское самодержавие. Всевластие, страдающее бессилием в отношении всего, не являющегося его интересом.
15. Олигархи. Порученцы власти по обслуживанию ее потребностей.
Лилия Шевцова, «Фейсбук»