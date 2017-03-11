Голос народа в Пинске: «Пора за вилы браться!» 11.03.2017, 16:34

Фото: svaboda.org

Мнение простых людей на акции в Пинске прозвучало как никогда мощно.

Сегодня более 1000 человек вышли на акцию протеста против незаконной власти в Пинске. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с митинга рассерженных пинчан.

В Пинске на акции протеста практически не было лидеров оппозиции. Не было сцены для выступления общественных активистов с громкоговорителями в руках.

Но голос народа на акции протеста прозвучал как никогда мощно.

- Я без работы, ходил на биржу, то там надо взятку дать, чтобы тебя поставили на учет.

- Буду против Лукашенко. Он мог бы уйти с поднятой головой, как Ельцин, но уже поздно.

- Пришел не ради себя, а ради своих детей. Хочу, чтобы им жилось лучше. В целом в городе настроение как здесь на площади.

- Ну так что - заморозил декрет? А в следующем году опять отморозит.

- Пенсия 200 рублей, из них 50 рублей за квартиру, а жить за что?

- По-мужски скажу: так дела не делаются. Менять власть надо.

- Ходил в центр занятости. Предлагали 300 рублей. Как вдвоем прожить на такие деньги? Я хочу работать, но не за 300 рублей!

- В стаж служба в армии не идет, учеба, декрет у женщин. А говорил же - рожайте!

- Пора за вилы браться, - уверенно заявил пожилой пинчанин.

- За что наши деды воевали !? – спрашивала молодая мать с младенцем в коляске.

- Обещал с коррупцией разобраться. А сам понаставил ледовые дворцы и милицию наплодил.

- Это страшное дело, что делается в Беларуси. До крайности дошли. П

- Требуем справедливых выборов и смены власти!

- Выживаем на обгрызенных куриных спинках.

- На работу не берут, учиться не берут. Только по телевизору мы хорошо живем.

Бабушка (плачет): - Меня оштрафовали за то, что после пенсии работала.

- 25 марта мы все должны быть на Площади в Минске!