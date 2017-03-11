Украинцы разработали летающую бронемашину 11.03.2017, 16:43

Основной задачей этого транспортного средства станет обеспечение специальных подразделений большей мобильностью.

В последнее время украинскими дизайнерами и конструкторами было разработано довольно большое количество концептуальных моделей военной техники, многие из которых обещают стать полезными для нужд армии. К примеру, недавно представленные разработки в ходе выставки IDEX 2017, заинтересовали специалистов из разных стран, пишет сайт technation.com.ua.

Не стала исключением и новая разработка – летающий бронеавтомобиль E-LSFV. Планируется, что основной задачей этого транспортного средства станет обеспечение специальных подразделений большей мобильностью. В его грузовом отделении смогут разместиться до 4 пассажиров, тогда как экипаж будет состоять из 2 человек. Также отмечается, что боевая машина будет иметь определенную бронезащиту.

По сути, разработка представляет собой некий «гибрид» бронеавтомобиля и гигантского квадрокоптера, причем имеется возможность его дистанционного управления на манер других БПЛА. Кстати, при необходимости платформа с двигателями для воздушных полетов может быть снята, превращая E-LSFV в «классический» бронеавтомобиль. Что касательно источника питания, то это будут два электродвигателя, мощностью до 80 кВт каждый, расположенные в днище транспорта.

К сожалению, у проекта хватает и недостатков. Например, в случае применения в реальном вооруженном конфликте, военных явно не устроит недостаточная емкость существующих источников питания E-LSFV, их низкая скорость зарядки и значительный объем и масса.

Напоследок стоит добавить, что вышеописанный концепт является всего лишь фантазией дизайнеров и, скорей всего, он так и останется «на бумаге». Впрочем, нельзя отрицать, что другие страны не смогут реализовать аналогичные проекты. В качестве примера можно навести недавно разработанный в США летающий грузовик «Черный рыцарь», предполагающийся стать универсальным средством для эвакуации раненых.