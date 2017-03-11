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Министр юстиции США попросил об отставке 46 прокуроров

  • 11.03.2017, 16:58
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Джефф Сешнс

В числе уволенных – прокурор Приит Бхарара, расследовавший дела, связанные с Россией.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс направил официальное письмо 46 федеральным прокурорам в различных округах страны, потребовав от них подать прошения об отставке, сообщает golos-ameriki.ru.

Согласно принятой в Соединенных Штатах практике, руководители окружных прокуратур, назначенные предыдущим президентом страны, покидают свою должность сразу же после вступления в должность нового главы Белого дома. В настоящее время 46 из 93 федеральных прокуроров в США были назначены президентом Бараком Обамой.

«Их попросили подать прошения об отставке для того, чтобы обеспечить нормальный и согласованный процесс смены руководства (министерства юстиции) на всех уровнях», – объяснила официальный представитель ведомства Сара Исгур Флорес.

Она уточнила, что несмотря на поданные прошения, все федеральные прокуроры продолжат свою работу, пока их сменщики не будут утверждены новым президентом США.

Среди уволенных – федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Именно он инициировал наиболее громкие дела, связанные с Россией, в том числе – процесс о нелегальной российской шпионской сети, выявленной в США в 2010 году, процессы торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, признанного виновным в попытке контрабанды крупной партии кокаина.

После подведения итогов президентских выборов, прокурор Бхарара встречался с Дональдом Трампом, и, по данным американских СМИ, получил предложение продолжить свою работу и после вступления в должность нового президента США.


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