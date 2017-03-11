ЦСКА одержал первую победу при Гончаренко 2 11.03.2017, 17:05

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Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Сегодня в игре 19-го тура чемпионата РФ армейцы уверенно победили «Томь».

Футболисты московского ЦСКА одержали первую победу в официальном матче под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко, сообщает БелТА.

Сегодня в игре 19-го тура чемпионата России армейцы уверенно победили на своей арене гостей из томской «Томи» со счетом 4:0.

Уже в первой половине встречи хозяева трижды поразили ворота томичей. Начало разгрому положил бразильский форвард москвичей Витиньо, отличившийся на 35-й секунде матча. На 19-й минуте успеха добился Алан Дзагоев, а за минуту до перерыва гол забил Алексей Ионов.

Во втором тайме футболисты ЦСКА также имели большое преимущество, но использовали лишь один из многих голевых шансов - на 61-й минуте свой второй мяч провел Ионов. После этой виктории в активе команды Виктора Гончаренко стало 36 очков, она занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

Впереди московский «Спартак», у которого 40 баллов, и питерский «Зенит», имеющий 36 очков. Свои встречи 19-го тура эти команды проведут 12 марта - спартаковцы примут на своем поле махачкалинский «Анжи», а «Зенит» сыграет в Перми против местного «Амкара».