Молодая пинчанка: Лукашенко пора «на отдых» 15 11.03.2017, 17:23

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Фото: svaboda.org

Молодежь Беларуси любит свою страну и поэтому желает ей новой власти.

Сегодня в акции протеста в Пинске приняли участие более 1000 человек. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с митинга рассерженных пинчан.

«Я пришла поддержать «тунеядцев». Я сама не «тунеядец», но завтра на их месте может оказаться любой. Если сегодня ты работаешь – завтра может случиться все что угодно. Тебя уволят, и ты попадешь под этот декрет. Протестовать надо уже сегодня.

Я думаю, что Лукашенко пора отдыхать. Он устал. Нужна новая власть. Возможно, мы начнем жить по-новому. Люблю родную Беларусь и жду когда она нас полюбит!», - заявила телеканалу «Белсат» молодая пинчанка.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 12 марта рассерженные белорусы выйдут на Марш в Бобруйске.