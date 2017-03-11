С агроусадеб будут брать дополнительную плату 8 11.03.2017, 17:46

15,701

Фото: onliner.by

Владельцам агроусадеб разрешат проводить свадьбы и корпоративы, но за дополнительную плату.

Владельцы агроусадеб ознакомились финальным вариантом проекта документа, от которого будет зависеть их бизнес.

Государство намерено внести изменения в указ № 372, регулирующий деятельность в сфере агроэкотуризма. До сих пор все хозяева усадеб, независимо от масштабов бизнеса, платили в бюджет сбор в размере одной базовой величины в год, что власти посчитали слишком либеральным. Работа над документом с участием всех сторон продолжалась больше года. И вот на этой неделе, по информации БОО «Отдых в деревне», он уже направлен в администрацию Лукашенко на согласование и подписание, пишет vb.by.

Так чего стоит ожидать владельцам усадеб с 1 января 2018 года, когда изменения вступят в силу?

Свадьбы останутся

Именно эта позиция – организация свадеб и банкетов в агроусадьбах – вызвала самые бурные обсуждения. Изначально «в верхах» настаивали на том, чтобы такие мероприятия в сельских усадьбах полностью запретить (мол, пусть хозяева регистрируют кафе и рестораны и платят соответствующие налоги). В итоге им все же пошли навстречу. Проводить презентации и устраивать банкеты по-прежнему будет можно, но за дополнительную плату. Как минимум за сутки до мероприятия хозяева усадьбы должны предупредить о нем свой налоговый орган, и за каждый месяц, в котором оказывались такие услуги, уплатить ставку сбора (сейчас – 23 рубля) с применением повышающих коэффициентов. Для Брестского района этот коэффициент равен 6, для всех остальных в Брестской области – 4. Таким образом, владельцам усадеб в Пружанском или Кобринском районах за организацию свадеб в месяц нужно будет уплатить сбор в размере 92 рубля.

343 агроусадьбы зарегистрировано в Брестской области на 1 января 2017 года. 249 из них осуществляли в прошлом году деятельность по приему туристов. За 2016 год услугами усадеб Брестчины воспользовались более 48 тысяч туристов, из них 6817 – иностранные граждане.

Равнение на ЛПХ

В новом документе осталась норма, в нецелесообразности которой не удалось убедить разработчиков указа: обязательное для субъектов агротуризма ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на специально отведенной для этого территории. Это серьезно затрагивает интересы усадеб, которые находятся в райцентрах и природоохранных зонах и не имеют возможности вести хозяйство. Да и в деревне большинство жителей, и хозяева усадеб в том числе, не оформляют дополнительно участок земли под ЛПХ, а обходятся «придомовыми» площадями.

По мнению экспертов, разработчики документа взяли за основу опыт Италии, где, по их мнению, агротуризм развивался в классическом варианте, и таким они хотели бы видеть его в Беларуси. Но там, в отличие от нас, существовал огромный класс сельских производителей, который жил с продукции, произведенной на земле. Когда наступил кризис, они придумали альтернативный заработок: начали приглашать в деревню горожан с детьми на домашние продукты, свежий воздух и возможность понаблюдать за процессом аграрного производства. В Беларуси же совсем другая ситуация. У нас нет этого огромного класса частных производителей, а рядовой сельский житель за редким исключением не имеет возможности принимать туристов. Особенность нашей страны в том, что в агротуризм пошла интеллигенция. В Брестской области 95 % владельцев усадеб имеют высшее образование. Нельзя от них требовать, чтобы они все поголовно занимались ведением личного подсобного хозяйства.

Гостевые домики узаконят

Гостевых домов в первоначальном варианте документа не было вовсе. Существовало лишь ограничение: количество комнат для размещения туристов не может превышать десяти. Владельцы усадеб, впрочем, смекнули, что гостям интереснее жить в отдельных домиках, и построили их на своих участках. И немало понервничали, пока готовились изменения в указе. Предложения были самые разные: от обязательной регистрации в гостевом доме владельца усадьбы до сноса «незаконного» строения. Компромисс нашли: субъекты агротуризма вправе на земельных участках, предоставленных им для строительства и обслуживания жилого дома, возводить гостевые домики для временного пребывания, если они соответствуют нормам. При этом гостевые домики не подлежат включению в жилищный фонд.

Проблема лишь в том, что в отечественном законодательстве нет пока нормативного документа, определяющего, что такое гостевой дом и каким требованиям он должен соответствовать. Подозреваю, что владельцы усадеб не слишком настаивают, чтобы он быстрее появился.