БАТЭ седьмой раз в истории выиграл Суперкубок Беларуси 3 11.03.2017, 18:05

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Борисовский футбольный клуб завоевал первый трофей в сезоне.

На стадионе футбольного клуба «Минск» разыгран первый трофей нового сезона. По традиции за Суперкубок Беларуси сражались чемпион и обладатель Кубка страны.

13-кратный чемпион страны борисовский БАТЭ пополнил свою богатую коллекцию, одержав волевую победу над футболистами «Торпедо-БелАЗа». Это уже 7-я победа БАТЭ в Суперкубке Беларуси, пишет tut.by.

«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ — 1:3

11 марта. Стадион ФК «Минск».

Судьи — А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест); Д. Щербаков (Минск), В. Шимусик (Осиповичи).

«Торпедо-БелАЗ»: Фомичев, Асани (Павловец, 61), Имереков, Панковец (капитан), Клопоцкий, Скавыш (Соловей, 90), Хачатурян, Афанасьев (Щербо, 65), Шаповал, Оганнисян (Макась, 74), Зубович (Рекиш, 79).

БАТЭ: Веремко, Иванич (Березкин, 68), Жавнерчик, Риос (Жук, 90+2), Милунович, Родионов (капитан) (Рушевич, 74), Стасевич (А.Володько, 72), Поляков, М. Володько, Гордейчук (Гвилия, 81), Кендыш (Яблонский, 86).

Голы: 1:0 — Хачатурян (6, с пенальти), 1:1 — Гордейчук (20), 1:2 — Иванич (51), 1:3 — Гордейчук (63).

Стартовый натиск торпедовцев привел к пенальти в ворота борисовчан, и Хачатурян хладнокровно реализовал 11-метровый удар.

Впрочем, БАТЭ довольно скоро пришел в себя и Михаил Гордейчук, поначалу запоровший выгоднейший момент, реабилитировался, сравняв счет.

Второй тайм также начался атаками торпедовцев, но на сей раз борисовчане выстояли, а вскоре Мирко Иванич после паса Гордейчука вывел БАТЭ вперед.

Ну, а затем Гордейчук закрепил перевес борисовчан и с 3 (2+1) бомбардирскими баллами стал главным героем поединка.

Суперкубок разыгрывается с 2010 года, и во всех без исключения поединках за этот приз спорил 13-кратный чемпион Беларуси БАТЭ. Причем лишь однажды в семи предыдущих попытках борисовчане упустили трофей. Случилось это 6 марта 2012 года, когда БАТЭ проиграл «Гомелю» (0:2).

В остальных случаях борисовчане выигрывали трофей, по два раза победив новополоцкий «Нафтан» — 0:0, 3:2 — по пенальти (2010) и 1:0 (2013), солигорский «Шахтер» — 0:0, 3:0 — по пенальти (2015) и 2:1 (2016), еще по разу были повержены жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 3:0 (2011) и «Минск» — 1:0 (2014).