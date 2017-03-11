Тысячи литовцев вышли на праздничное шествие в Вильнюсе

Тысячи литовцев вышли на праздничное шествие в Вильнюсе11
- 11.03.2017, 18:18
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Сегодня Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости.
Несколько тысяч человек 11 марта участвовали в шествии по случаю 27-летия со дня Восстановления независимости Литвы в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса, сообщает delfi.lt.
Большинство людей несли с собой небольшие флажки. Кроме того, люди несли флаги Украины и Польши. Шествие началось на площади Независимости после церемонии поднятия флагов трех стран Балтии.
На церемонии выступили главы страны, над площадью пролетели голландские истребители, которые сейчас участвуют в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
Участники шествия шли до Кафедральной площади.