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Тысячи литовцев вышли на праздничное шествие в Вильнюсе

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  • 11.03.2017, 18:18
  • 10,633
Фото: delfi.lt

Сегодня Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости.

Несколько тысяч человек 11 марта участвовали в шествии по случаю 27-летия со дня Восстановления независимости Литвы в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса, сообщает delfi.lt.

Большинство людей несли с собой небольшие флажки. Кроме того, люди несли флаги Украины и Польши. Шествие началось на площади Независимости после церемонии поднятия флагов трех стран Балтии.

На церемонии выступили главы страны, над площадью пролетели голландские истребители, которые сейчас участвуют в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Участники шествия шли до Кафедральной площади.

Фото: delfi.lt

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