«$125 пенсии, а я ветеран труда, 39 лет проработала на заводе поваром» 5 11.03.2017, 18:59

Фото: belsat.eu

Почему пенсионеры вынуждены заниматься нелегальной торговлей на гродненском рынке?

Практически возле каждого рынка можно увидеть пенсионеров, которые «якобы» нелегально торгуют старыми вещами, фруктами, овощами и закатками. Однако при первом появлении милиционеров, такие продавцы очень быстро уходят. Репортаж «Белсата» — о том, почему пенсионеры вынуждены так зарабатывать себе на жизнь.

«Заработала на проезд»

На гродненском центральном продовольственно-вещевом рынке «Скидельский» такому явлению уже около 20 лет. Обычно пенсионеры торгуют старыми книгами, посудой, одеждой. Дедушки обычно выставляют на продажу черенки для топоров или лопат, или самодельные кухонные лопатки и ложки. Некоторые продают детские игрушки, украшения. Бывает, можно купить закатки или фрукты с овощами в сезон.

Фото: belsat.eu

Есть и те, у кого есть виза и кто может что-то дешевле привезти из Польши, а тут продать на рынке и немножко заработать. Такие продавцы специализируются на кофе, стиральных порошках, или на дешевой одежде, которую можно купить в польских гипермаркетах по скидкам.

Выходят же на рынок торговцы в основном по выходным, так как в будние дни заработать нереально: «Как жить? Вот так только по выходным и торгуем. Сегодня только 4 рубля заработала, на талоны на проезд. А бывает по нулям, за свое ездишь, с пенсии «выкраиваешь» на проездной. Даже на талоны не хватает. Прошу людей купить вазочку за 2 рубля, мне хотя бы на талоны», — рассказывает свою историю пенсионерка Галина.

Фото: belsat.eu

Разговор сразу подхватывают соседки по «бизнесу». Фактически у каждой такая же ситуация. Каждая старается заработать, чтобы как-то приличнее жить или помочь близким. Пенсионерка продолжает: «Я одна живу, это очень тяжело. Все хочется внукам помочь. Сама уже на хлеб и воду перехожу. 250 рублей пенсии, 40 — за квартиру. А я ветеран труда, 39 лет проработала на заводе поваром, и вот так стою терплю».

15-20 рублей в месяц — значительный заработок

Бывают и другие варианты. Пенсионер, который представился дедушкой Валерием, честно признается, что хочет купить бутылку водки, предлагая прохожим старый дисковый телефон. Однако, таких только единицы.

Другой мужчина-пенсионер продает различные лампочки, провода, цоколи, старые платы и утверждает, что для старой электротехники у него можно найти все: «Хожу по помойкам, ищу старую испорченную электротехнику, разбираю ее, а потом вот продаю. Пенсии не хватает — 210 рублей. А мне и за коммуналку заплатить, и жигули заправить, чтобы на дачу добраться. Для меня 15-20 рублей в месяц — значительная сумма».

Фото: belsat.eu

Некоторые продают даже старую одежду и бытовую технику советских времен, или 1990-х годов. Можно встретить фены и плойки для волос, радио, соковыжималки, электробритвы, настольные лампы и даже «тетрис» и многое другое.

«Продаем все, что не является необходимым в доме. Может и вещи у нас старые, но они работают и людям нужны. Теперь не такое время, что каждый может себе позволить новый кухонный комбайн, вот и покупают то соковыжималку, то электротерку. Правда редко, но покупают», — говорит семейная пара пенсионеров. При этом уверяют, что стараются жить скромно, большая часть пенсий идет на помощь детям и внукам, а сами перебиваются, как могут.

Почему никто не хочет торговать официально?

На рынке «Скидельский» все «нелегальные продавцы» ведут торговлю с земли. Постелили клеенку на землю, разложили товар, а в дождь накрыли прозрачной клеенкой еще и сверху. Когда появляется патруль милиции, то они очень быстро сворачиваются и убегают. Почему так? Незаконная торговля влечет за собой предупреждение или штраф. В основном — штраф в размере 3 базовых величин, как утверждают пенсионеры.

Фото: belsat.eu

Руководство рынка и налоговая возмущаются, почему они не пользуются торговыми местами? На рынке предусмотренные 120 торговых мест!

Оказывается, что пенсионерам торговые места предоставляются бесплатно, остальным нужно заплатить за день Br 1,61. Но желающих здесь торговать почти нет. Ведь на торговых местах нельзя продавать продукцию собственного производства, закатки или мед, или ветчину, будь то сало или рыба. Нельзя продавать одежду, технику и другие вещи без специальной документации, которую на такой товар вряд ли можно получить, а если и можно, то за большие деньги, как убеждали многие торговцы-пенсионеры.

Фото: belsat.eu

Но вот все, что выросло на собственном огороде, продавать можно. По словам некоторых продавщиц, которые имеют в своем ассортименте морковь, картофель и свеклу, с разрешенной торговлей не так все просто. В любой день могут появиться сотрудники санстанции и если им что-то не понравится в товаре, то могут выписать штраф: «Люди добрые! Я осталась одна с сыном-инвалидом. Пенсии у нас с ним мизерные, а лекарства дорогие. Я что, кого-то обидела, продаю здесь морковь и свеклу, которую своими руками вырастила, а меня штрафуют?», — вытирая рукой слезы подытоживает Зинаида Николаевна, пенсионерка, которая получила штраф месяц назад.

Фото: belsat.eu

Большую часть пенсионеров вынуждает идти на рынок и под угрозой штрафа вести торговлю маленькая пенсия. Для некоторых это небольшой бизнес продавать здесь что-то привезенное из Польши. Однако, и те, и те являются жертвами нежизнеспособной государственной экономики, которая даже не может обеспечить достойную старость своим гражданам.