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Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов»

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  • 11.03.2017, 18:44
Джон Сноу
Кадр из сериала «Игра престолов»

Популярный фэнтези-сериал выходит с 2011 года.

Премьера седьмого сезона фантастической саги «Игра престолов» состоится 16 июля этого года. Об этом сообщается в официальном микроблоге картины в Twitter. Пост сопровождается первым тизером, сообщает lenta.ru.

7 марта стало известно, что в сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала. В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим.

О том, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится в июле, сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта 1 марта. При этом дату выхода первой серии он не уточнил. «Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — добавил актер.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».


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