«Хочу, чтобы 25 марта в Минске мы собрались воедино и поменяли власть!» 10 11.03.2017, 19:32

Скриншот: belsat.eu

Эмоциональное выступление пинчанок всколыхнуло участников митинга.

Сегодня более 1000 человек вышли на акцию протеста в Пинске. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с митинга.

Две участницы митинга, пенсионерка и молодая пинчанка, эмоционально рассказали «Белсату» о наболевшем и самом важном:

- Вы считаете, что надо бороться за перемены?

- Конечно, чтобы были перемены, нельзя сидеть сложа руки. Надо сражаться, идти за что-то – за свою идею, свою страну.

Надоело выживать из месяца в месяц! Если я куплю туфли себе сейчас из своей пенсии, то мне придется сидеть голодной. Чего мне теперь уже бояться?

Я хочу, чтобы люди все собрались воедино и поменяли первым делом всю власть. Абсолютно всю!

Надо срочно менять всю власть, иначе мы никаких перемен не дождемся, и будет декрет №4, №5, №7…

Только менять власть – всем дружно, не уходить от этой борьбы, не останавливаться никогда! Если остановимся – все, будем рабами и быдлом.

- Могут ли «выборы» в Беларуси поменять власть?

- «Выборов» у нас нет и не было! Выборы должны быть справедливыми и честными. А это - не выборы, я на них не ходила и в них не верю.

- А какие проблемы больше всего волнуют пинчан?

Безработица. У меня сын сейчас без работы. У него все категории водительские, а ему сказали – иди стажером, может на очередь когда-нибудь поставим. Даже дворником или грузчиком невозможно устроиться!

Люди, как жить!? Чего нам уже бояться!?

Справедливые выборы и замена власти – и больше никаких вариантов! Иначе просто пропадем!

Люди, не бойтесь! Хочу просто расслабиться и жить, а не выживать каждый день! Кушать хочу! Лекарства купить! Обувь!

Нам нечего больше бояться! Хватит быть рабами. Я просто хочу жить в своей прекрасной любимой стране. Я не хочу вилл, как у них (чиновников – ред.) и курортов заграничных. Хочу нормально жить по-человечески. А сейчас я просто выживаю на куриных спинках обглоданных и собачьих костях!

Стоявшая рядом молодая женщина дополнила эмоциональное выступление землячки:

- А еще хочется, чтобы 25 марта мы все вместе собрались в Минске и сказали этой власти: «Хватит! Уходите!». Если нас будет много – мы сможем все изменить.

Выступавшая ранее пенсионерка поддержала слова молодой пинчанки:

- Вместе мы сила! Народ – это сила! И мы соберемся вместе! Все зависит от нас.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.