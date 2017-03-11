Поляки проявляют растущую поддержку НАТО 11.03.2017, 19:44

В Польше социологи зарегистрировали среди поляков небывалую ранее поддержку членства их страны в Североатлантическом союзе.

По данным Центра исследований общественного мнения (CBOS), членство Польши в НАТО поддерживают 82 процента респондентов. Это на 20 процентов больше, чем в 2014 году. Против участия Польши в НАТО высказались три процента опрошенных граждан, передает «Радио Свобода».

Опубликованные результаты опроса показывают, что присутствие иностранных войск на польской территории приветствуют 65 процентов опрошенных, а каждый четвертый выступает против.

Рост уровня поддержки членства Польши в НАТО стал заметным после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Социологи поинтересовались уверенностью – или неуверенностью – поляков в том, что союзники окажут Польше поддержку в случае вооруженного конфликта. 59 процентов опрошенных считают, что союзники "не оставят" их, если вспыхнет вооруженный конфликт, а 28 процентов – сомневаются в этом.

Польша стала членом НАТО в 1999 году. До распада Организации Варшавского договора в июле 1991 года Польша была союзником СССР и входила в сферу военно-политического влияния Москвы.