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В Беларуси стремительно растут долги предприятий

  • 11.03.2017, 19:59

Например, за январь кредиторская задолженность организаций Борисовского района выросла почти на $12 миллионов.

В январе 2017 года выросла кредиторская задолженность организаций Борисовского района по сравнению с первым месяцем прошлого года со 160,2 млн руб до 183,7 млн. руб.

Почти в полтора раза выросла просроченная задолженность по кредитам и займам. На 31 января 2017 года она составляла 65,5 млн. руб, в то время как в минувшем году - 41,4 млн. руб, сообщает сайт ex-press.by.

Заметно выросла просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы, с 52,7 млн. руб до 68,1 млн. руб.

В то же время с предприятиями Борисовщины не торопятся рассчитываться за поставленную продукцию. Об этом свидетельствует незначительный, но все же приметный рост дебиторской задолженности. На конец января текущего года ее сумма достигла 71,5 млн. руб. Год назад дебиторская задолженность была меньше – 69,5 млн. руб.


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