Экс-президент Сербии и Черногории сядет в тюрьму за коррупцию 1 11.03.2017, 20:12

Светозар Марович

Светозар Марович также выплатит 1,2 миллиона евро государству.

Бывший президент Сербии и Черногории Светозар Марович признал себя виновным по обвинению в коррупции и проведет за решеткой почти три года, сообщает издание Independent (перевод – gordonua.com).

Кроме этого, ему придется вернуть 1,2 млн евро государству.

Марович признался в злоупотреблениях, которые совершал, находясь у власти. В частности, в том, что злоупотреблял должностью ради выгоды в пользу возглавляемых им криминальных группировок, которые занимались махинациями с недвижимостью в одном из крупнейших курортных центров Адриатического моря Будве.

Марович – первый чиновник в Черногории, который попадет в тюрьму за подобное преступление.

Светозар Марович – черногорский политик, президент государственного союза Сербии и Черногории в 2003–2006 годах.