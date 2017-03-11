Царь и султан 7 Фридрих Шмидт, Frankfurter Allgemeine Zeitung

11.03.2017, 20:47

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Отношения между Турцией и РФ в последнее время напряженные.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Москву, в эту пятницу его принимает президент Владимир Путин. В августе, Эрдоган посетил Санкт-Петербург; в октябре Путин и Эрдоган встречались в Стамбуле и заключили соглашение о временно замороженном газовом проекте «Турецкий поток». Кроме того, в Турции с помощью российских технологий должна быть построена атомная электростанция под названием «Аккую». В ноябре Анкара заявила о своем намерении купить у России систему ПВО С-400. Хотя продажа флагмана российской ПВО стране НАТО удивляет, но, похоже, турецко-российские отношения улучшаются.

После того, как в ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский истребитель в районе сирийско-турецкой границы, появились опасения военной эскалации между двумя странами. В то же время Москва перебросила систему ПВО С-400 на свою базу ВВС вблизи Латакии, что должно было послужить конкретным сигналом Анкаре: любые вражеские боевые самолеты, которые появятся в небе над Сирией, будут сбиты. Московские политики ругали Турцию и Эрдогана и не остановились даже перед семьей президента, заявив, что она якобы зарабатывает на нефтяном бизнесе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Десятки турок были депортированы из России.

Но благодаря самодержавной гибкости кампания Москвы закончилась в конце июня прошлого года: они указали на письмо с извинениями Эрдогана. Неожиданно Турция из «пособника террористов», как ранее заявлял Путин, снова превратилась в жертву ИГ (террористическая организация, запрещенная в России, — ред.). Также вновь возросла и заинтересованность Эрдогана в Москве. Он разочаровался в Западе и теперь ищет надежного партнера — и, очевидно, нашел его в лице Москвы. Там ему не нужно опасаться критики запланированной реформы турецкой конституции, в отличие от ФРГ. И Путин, и Эрдоган, похоже, пришли к прагматичному выводу о том, что вместе им лучше удастся реализовать свои политические и экономические интересы.

Спорная тема: Сирия

Но остаются вопросы. Российские туристы возвращаются на турецкие пляжи. Но российские санкции в отношении турецких продуктов по-прежнему в силе, несмотря на длительные переговоры об отмене. И турки все еще должны подавать заявление на получение визы для въезда в Россию; такая штрафная мера была введена, после того, как был сбит истребитель. Во время переговоров речь пойдет об этих вопросах, а также о сотрудничестве в области энергетики.

Еще одна проблема — это Сирия; с Эрдоганом в Москву прибыл и министр обороны Турции. Вместе с Ираном, Россия и Турция выступают в качестве «гарантов» так называемого процесса в Астане, инициированного в январе. «Умеренные» повстанцы под покровительством Анкары должны провести переговоры с сирийским режимом, который поддерживают Москва и Тегеран, но до сих пор состоялись только непрямые переговоры.

Действующее с конца декабря перемирие довольно хрупкое. Недавно Москва выступила посредником, когда между турецкими вооруженными силами и повстанцами с одной стороны, и силами режима с другой, возникло состязание за повторный захват сирийского города Эль-Баб у ИГ. После захвата Эль-Баба, Анкара определила своей следующей целью подконтрольный курдам город Манбидж, расположенный в пятидесяти километрах на восток. Курдов поддерживает Вашингтон, который, по словам советника Эрдогана, располагает 500 собственных солдат на местах, курды — также важные союзники в борьбе против ИГ.

Бомбардировка турецких позиций

Москва также поддерживает отношения с заклятыми врагами Эрдогана и настаивает на их участии в переговорах в Женеве. Для Путина, курды играют важную роль на местах в качестве противовеса Ирану, с которым также возникает напряженность. Учитывая угрозу столкновения в Манбидже, Москва предложила разделить курдские и турецкие подразделения, отдать часть территории к западу от реки Евфрат, например, Манбидж, силам режима, таким образом, создав буферную зону. По данным Генерального штаба России, этот процесс начался 3 марта.

Анкара заявила, что лучше, если Манбидж будут контролировать силы режима, а не курды. Курды, в свою очередь, заявили, что город был передан в интересах гражданского населения, чтобы защитить его от «турецкой агрессии и оккупации». Чтобы уменьшить напряжение, начальники генеральных штабов Соединенных Штатов, России и Турции встретились во вторник в турецком средиземноморском городе Анталья. Такие районы, как Манбидж, превратились в «переполненное поле боя», а близость различных сил создает «опасную ситуацию», что требует координации действий, говорится в сообщении департамента обороны США.

В разговоре между Путиным и Эрдоганом определенную роль, вероятно, сыграет и следующий инцидент: когда 9 февраля в Анкаре находился новый глава ЦРУ Майк Помпео, ВВС России осуществили бомбардировку турецких позиций вблизи Эль-Баба. Трое солдат были убиты, одиннадцать получили ранения. Кремль обвинил в инциденте «наших турецких партнеров», которые предоставляли координаты; по сообщениям, целью были террористы. Анкара отвергла это, заявив, что за десять дней до этого, и вечером накануне, русским сообщали, что там находятся турецкие позиции.

Этот инцидент вызвал спекуляции о преднамеренной демонстрации партнеру силы Москвы. Однако, Анкара воздержалась от официальных обвинений, так же как в декабре, после убийства посла России в турецкой столице, Москва продемонстрировала стремление, не подвергать опасности восстановленный прагматизм в отношениях двух стран.

Фридрих Шмидт, Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод – inosmi.ru)