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МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов

  • 11.03.2017, 21:22

Сегодня Нидерланды отказали во въезде главе МИД Турции.

МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов, после того как было отозвано разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, передает Reuters (перевод – gazeta.ru) со ссылкой на источники в ведомстве.

Чавушоглу должен был вылететь в Роттердам 11 марта, но за несколько часов до вылета разрешение на посадку его самолета было отменено.

При этом министр предупредил, что, если Нидерланды отменят его разрешение на полет, Турция введет «суровые санкции».

В Турции планируется провести референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции, с которыми в стране форма правления сменится с парламентской на президентскую. Турецкие власти решили провести серию митингов в странах Европы, чтобы добиться поддержки своих избирателей с двойным гражданством.


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