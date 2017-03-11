Как Калачев в Могилеве вместо травы играл на резине 3 11.03.2017, 21:29

Тимофей Калачев

Тимофей Калачев после матча с «Манчестер Юнайтед» стал знаменит на весь мир.

Позавчера футбольный клуб «Ростов», в составе которого играет белорусский ветеран Тимофей Калачев, сыграл в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед». В одном из эпизодов футболист обматерил тренера англичан Жозе Моуриньо и стал знаменит вдруг на весь мир, пишет Александр Вселюбский для сайта 6tv.by.

Матч, кстати, закончился сенсационной ничьей 1:1, а ростовчане свой гол забили после точной передачи Калачева. Правда, вряд ли Моуриньо понял конкретные слова из трех букв, произнесенные белорусом. Причиной конфликта была в персональная опека Калачева Дейли Блиндом по личному указанию самого Жозе Моуриньо. Кстати, последний оказался не слабаком и в ответ тоже послал Калачева «заткнуться и играть». После матча Калачев и Моуриньо тепло обнялись и извинились друг перед другом. Этот момент заставил все спортивные издания мира написать о выходце из Могилева.

В Могилеве, где Калачев провел свое детство, вместо зеленой травы приходилось играть на резине – поле было уложено черными квадратами, которые летом воняли, а осенью покрывались лужами. Об этом вспоминает теперь сам Тимофей. В настоящую футбольную секцию он попал очень поздно – не то в 9, не то в 10 лет – пошел вместе с братом Димой за компанию, когда устал колотить по люстре и маминой вазе. Речь идет о спорткомплексе «Химволокно» по проспекту Шмидта, принадлежавшем химическому гиганту, где, кстати, работал отец футболиста. Брат старше Тимофея на три года и был во многом ему примером.

Свой первый взрослый сезон Тимофей провел в составе «Вейно-Днепр» из второй лиги, где к удивлению тренеров забил пять матчей кряду. При этом условия были спартанскими: играть приходилось против взрослых футболистов, а зарплаты в клубе хватало лишь на карманные расходы, иногда деньги совсем не выплачивали – предлагали взять натурой (огурцами, помидорами). На матчи ездили в обычном городском автобусе, рассказывает теперь Калачев разным изданиям, держась за поручни. После такой школы попадание в основу могилевского «Днепра» было сродни попаданию на другую планету.

В 2003 году Тимофей перешел в солигорский «Шахтер», где за сезон забил пять голов и по иронии судьбы встретился с персональной опекой брата, против которого приезжал играть в родной Могилев. В тот год он получил звание лучшего молодого игрока чемпионата Беларуси и контракт от другого «Шахтера» – из Донецка. На этом, можно сказать, нищенское существование футболиста закончилось. К контракту прилагался мешок с наличными деньгами, который Калачев еле-еле провез потом через границу. Однако, не смотря на хорошие условия, играть в основном составе Калачеву долго не давали, и в конце концов он переехал из Украины в Россию. Сейчас Калачев для Ростова-на-Дону уже легенда. Семья, все последние годы жившая в Минске, переехала к Тимофею на ростовскую съемную квартиру. Его сын, Тимофей Тимофеич, начал учиться в ростовской футбольной школе. Возраст вскоре заставит Тимофея Калачева-старшего закончить карьеру игрока, и специалисты прочат ему карьеру тренера. Он уже получил как раз высшее спортивное образование.