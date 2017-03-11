Газовый рычаг 7 Александр Жолудь, «Новое время»

11.03.2017, 21:43

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил повышение цены на газ для Беларуси.

В ответ Лукашенко заявил, что в случае повышения стоимости голубого топлива, Россия сама заплатит за это высокую цену.

Газовый вопрос появился на повестке дня сразу по нескольким причинам. Москва сейчас переживает непростые времена с точки зрения экономики – проблемы, связанные с санкциями, низкими ценами на газ и нефть, падение экономики. Так страна ищет разные выходы.

С другой стороны, белорусский рынок, хоть и является важным для Газпрома, но не ключевым. Глядя на объем белорусского рынка, нельзя сказать, что он может значительно повлиять на его доходы. При этом если на каждом отдельно взятом рынке повысить цену, то повышается и общая доходность.

Но больше в этой повестке все же политической составляющей. Ситуация в Беларуси похожа на ту, что была у Украины с Газпромом. Беларусь неоднократно заявляла, что хочет внутренние российские цены на газ и нефть. Напомню, в одно время они даже обсуждали создание союзного государства с Россией, поэтому и цены в рамках этого государства требовали российские. С газом, конечно, проблема была в меньшей степени, поскольку в отличие от Украины, у Беларуси нет больших заводов, которые могли бы использовать газ. У них газ расходуется в основном для потребления населением. Поэтому в основном белорусы хотели получать нефть по внутренним ценам, а часть перерабатывать на своих нефтеперерабатывающих заводах. Россия же считала, что экспортная часть должна закупаться по мировым ценам.

Кроме Беларуси очень крепко на трубах Газпрома сидят страны Центральной Европы, например, бывшей Югославии – у них основная труба как раз российская, а каких-то дополнительных источников нет. В Сербии, например, еще пару лет назад больше 85% газа было из Российской Федерации.

При этом тенденция отказа от российского газа пока не очень распространена. Точнее так – страны не отказываются, но пытаются создать возможности для того, чтобы заменить российский газ в случае возникновения каких-либо проблем. Например, у крупнейшего европейского потребителя российского газа – Германии – разработана схема: они продолжают получать российский газ, но рассчитывают на то, что если появятся проблемы, то смогут его полностью заменить газом из других источников. Тут важен сам подход: они не делают эту замену сейчас, а просто ищут альтернативы, следят за наличием принципиальных мощностей для замены.

Александр Жолудь, «Новое время»