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В Жодино директор фирмы подделывал автозапчасти БелАЗ для продажи в России

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  • 11.03.2017, 21:59
Фото: uvd-mo.gov.by

Из-за подделки запчастей предприятию причинен ущерб в размере более 11,5 тысяч рублей.

В Жодино 39-летний директор коммерческого предприятия подделывал автозапчасти БелАЗ для продажи в России. Возбуждено уголовное дело, сообщили tut.by в УВД Минского облисполкома.

«Руководитель без заключения лицензионного договора с ОАО „БелАЗ“ организовал изготовление деталей к автомобилям для дальнейшей реализации на территории России. Изготавливались штанги подвески для крупногабаритной техники. По имеющейся информации, детали изготавливались с использованием конструкторской документации, которая является объектом права промышленной собственности и принадлежит автозаводу. Кроме того, в коммерческих документах для реализации запчастей фигурировали аналоговые номера реальных деталей, используемых легальным предприятием-изготовителем», — сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Задержанный снимал гараж, где обнаружили 16 поддельных деталей. Имеется информация об уже совершенных сделках по их реализации. Устанавливаются объемы незаконного изготовления и реализации запчастей.

Фото: uvd-mo.gov.by

По предварительным данным, из-за подделки запчастей ОАО «БелАЗ» причинен ущерб в размере более 11 500 рублей. Не исключено, что сумма ущерба в дальнейшем может возрасти.

В Жодинском городском отделе Следственного комитета отношении руководителя коммерческой организации возбудили уголовное дело по части 3 статьи 201 Уголовного кодекса («Нарушение авторских, смежных, изобретательских или патентных прав»). Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.


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