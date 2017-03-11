Названы главные открытия в диетологии, которые помогут продлить молодость 4 11.03.2017, 22:13

Здоровое питание становится все более привлекательным и модным.

«За прошедший год произошло несколько важных открытий, - говорит доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев. - Можно даже сказать, что взорвалось несколько научно-медицинских бомб, которые будут определять главные тренды в здоровом питании на 2017-й и ближайшие годы». Его мнение приводит сайт healthyliving.com.ua.

1. Главный продукт для мозга

«Одно из главных и самых многообещающих открытий 2016 года - токотриенол, или супервитамин Е, - заинтриговывает профессор Медведев и поясняет: - Давно известный нам витамин Е состоит из молекул двух типов: четыре молекулы так называемого токоферола и еще четыре - токотриенола. В продуктах, которые встречаются на нашем столе, и в капсулах из аптек содержится главным образом токоферол. И только в прошлом году выяснилось, что куда более ценным, буквально суперполезным является токотриенол».

Доказано, что он мощный антиоксидант, помогает организму исправлять различные повреждения, которые ведут к развитию тяжелых болезней. В частности, подтверждена способность защищать и способствовать восстановлению нервных клеток, включая клетки мозга. Также опыты доказали способность супервитамина замедлять развитие рака груди. И еще токотриенол нормализует липидный (жировой) обмен, в результате чего снижается риск ожирения, диабета и других нарушений, связанных с лишним весом.

В небольших количествах токотриенолы содержатся в подсолнечном и оливковом масле, но самый богатый источник супервитамина Е - красное пальмовое масло. То, которое добывается из свежих плодов масличных пальм. В США и некоторых других странах супервитамин Е уже продается, главным образом в виде БАДов. Однако ведущим направлением уже в самое ближайшее время станет обогащение токотриенолами обычных продуктов. Благодаря этому они превратятся в суперфуды, то есть еду, реально защищающую от опасных болезней.

2. Не так страшен жир, как употребление сахара

В прошлом году в авторитетном международном журнале Американской медицинской ассоциации (Journal of the American Medical Association, JAMA) было опубликовано громкое разоблачениею Оказывается, полвека тому назад масштабные исследования о вреде продуктов питания и их роли в развитии ожирения спонсировала Ассоциация по производству сахара США, сообщил профессор Медведев.

Реально наблюдение за населением 14 стран мира тогда показало: развитие ожирения в равной степени зависит от употребления насыщенных жиров (в первую очередь это жирное молоко и жирное мясо), и от продуктов с большим количеством сахара (сладости, выпечка). "Хитрость выводов гарвардских профессоров была в том, что они умышленно обнародовали лишь вывод о вреде жиров", - разводит руками Олег Медведев. В итоге жиры на долгие годы попали в опалу, оставив "белыми и пушистыми" сахара.

После разоблачения такой аферы исследователи активно занялись пересмотром опасности насыщенных жиров. Оказалось, не так страшен черт, как его малюют.

К числу оправданных насыщенных жиров, которые по последним рекомендациям разрешается употреблять ежедневно (но не более 22 г), относится, во-первых, натуральное сливочное масло. Молочный жир в два раза безопаснее сахара с точки зрения риска ожирения и сопутствующих ему заболеваний. Во-вторых, кокосовое и пальмоядровое масла, содержащие до 95% насыщенных жиров положительно влияют на сердечно-сосудистую систему! Пальмовое масло выжимают из плодов масличных пальм, а пальмоядровое - непосредственно из сердцевины косточек.

«Что касается сахара: есть его природные заменители, которые не грозят вредным воздействием на организм и даже способствуют профилактике диабета. Это стевия, сок агавы, сок топинамбура», - подсказывает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

В нашей стране встречаются продукты со стевией: зефир, шоколад, пастила, обычно они продаются в отделах диетического/здорового питания супермаркетов. Имейте в виду, что это растение дает легкий слабительный эффект. Так что можно ожидать и небольшого сброса веса. Однако злоупотреблять таким жиросжигателем, разумеется, не стоит, поскольку из организма будет сбрасываться не только балласт, но и полезные вещества.

3. Любовь к красному мясу чревата ожирением и раком

«Эта бомба разорвалась именно в прошлом году, но, безусловно, будет играть одну из решающих ролей в понимании здорового питания сейчас и в будущем, - уверен профессор Медведев. - Речь об официальном признании красного мяса (говядина, свинина, баранина) потенциальным канцерогеном, то есть веществом, способствующим развитию онкологических болезней. Впрочем, многие вещества вокруг нас являются канцерогенными - все зависит от дозы и частоты использования. И с красным мясом так же: никто не говорит, что от него нужно полностью отказаться».

Самыми вредными, как показали масштабные исследования (опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале "Ланцет"), являются продукты промышленной переработки из красного мяса: сосиски, колбасы, копчености. Если съедать всего 50 г каждый день, то риск заболеть раком кишечника повышается на 18%. Таких продуктов желательно вообще избегать, максимум - позволять их себе по праздникам, советуют ученые и врачи.

Свежеприготовленное красное мясо - стейки, шашлыки и т. д. повышают риск рака прямой кишки на 17% при употреблении 100 граммов каждый день. Однако съесть любимое блюдо из говядины, баранины или свинины раз в неделю не возбраняется, говорит профессор Медведев. Главное - не делать этого каждый день. Питательно и вкусно разнообразить свое меню без вреда для здоровья можно с помощью белого мяса: птицы, кролика и - особенно полезно - блюд из рыбы, богатой ценными омега-3 кислотами (доступные нам лидеры по их содержанию - скумбрия, сельдь и палтус).