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СМИ: В КНДР прокладывают тоннель для подземных испытаний мощной ядерной бомбы

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  • 11.03.2017, 22:29

Новый подземный полигон способен выдержать взрыв гораздо более мощного ядерного заряда, чем в прошлый раз.

Северная Корея продолжает рыть тоннель на ядерном полигоне, который может выдержать взрыв в 14 раз сильнее, чем был в прошлый раз. Об этом американские аналитики Фрэнк Пэбиан и Дэвид Кобленц из Лос-Аламосской национальной лаборатории написали в статье для сайта (перевод – gordonua.com) Института Кореи и США университета имени Джона Хопкинса.

"Дальнейшая прокладка тоннеля под гору Мантапсан потенциально может обеспечить возможность Северной Кореи для проведения новых подземных испытаний гораздо более мощных ядерных зарядов", – говорится в статье.

Отмечается, что спутниковые снимки в районе ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее свидетельствуют об активных работах по прокладке тоннеля в месте, где были проведены последние четыре из пяти подземных ядерных испытаний КНДР.

По словам экспертов, после последнего испытания новая активность наблюдалась только на северном портале горы, в то время как другая активность была резко сокращена или вообще прекращена.

"Это говорит о том, что северный портал по-прежнему используется как основное место проведения испытаний", – написали Пэбиан и Кобленц.

9 сентября 2016 года Пхеньян официально подтвердил проведение ядерных испытаний, которые вызвали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Власти КНДР заявили, что страна теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

В ответ власти Южной Кореи заявили, что разработали план упреждающего удара по Пхеньяну, если увидят признаки подготовки ядерной атаки со стороны КНДР.


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