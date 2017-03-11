Пинчанка: Предлагаю всех чиновников отправить на заработки 11.03.2017, 23:03

Сегодня столица Полесья встретила самую большую акцию протеста с начала 90-х годов.

Митингующие требовали не только отмены декрета №3, но и честных выборов.

11 марта в акции против Декрета № 3 «О социальном иждивенчестве» в Пинске приняла участие тысяча человек. При этом абсолютное большинство участников протеста впервые вышли на улицу, чтобы выразить несогласие с действующей политикой белорусского правителя, передает «Белсат».

«Пришла впервые, чтобы выразить солидарность со всей страной, так как последние годы в стране творится просто мракобесие. Это невозможно», – говорит одна из протестующих.

В отличие от предыдущих митингов, представители местных властей к жителям Пинска не вышли. Обратился к участникам акции один из руководителей местной милиции, который предупредил об административной ответственности.

На его слова о «незаконной акции» и «нарушении закона», толпа ответила, что «нарушает закон милиция».

Народное собрание в Пинске было не только против антиконституционного декрета. Прежде всего люди говорили о социальных и экономических трудностях: отсутствие работы или вакансии за Br 200 в месяц. По словам жителей Пинска, обанкротилась вся система властной вертикали.

«Я пришла сюда, потому что внучка учится. А куда она пойдет работать, работы нет, сыну работы нет, я вынуждена сыну давать деньги!», – говорит одна из участниц протеста.

«Я предлагаю всех чиновников отправить на заработки рабочих, нам обещали $ 500, а как жить, когда работают по 2 дня», – спрашивает другая женщина, которая принимает участие в протесте.

Милиция пыталась задержать гомельского блогера Максима Филипповича, который приехал поддержать жителей Пинска. Участникам акции удалось отбить мужчину от лиц в штатском.

«Зачем «по-беспределу» работать, вы народу служите, а не работаете за деньги», – после этих слов блогера милиционеры не выдержали и ушли.

Напомним, 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Сегодня акция протеста против декрета о «тунеядцах» прошла в Пинске. В ней приняли участие более 1000 человек.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.