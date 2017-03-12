Президент ФРГ напомнил об опасности вмешательства РФ в выборы 1 12.03.2017, 8:11

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Йоахим Гаук

Бдительности в отношении РФ терять нельзя, уверен он.

Президент ФРГ Йоахим Гаук, который 18 марта покидает свой пост, напомнил в интервью газете Bild am Sonntag, что Берлину следует опасаться возможного вмешательства Москвы в кампанию по выборам в германский бундестаг. Слова политика приводит в воскресенье, 12 марта, Немецкая волна.

"Было бы наивно считать, что этого удастся полностью избежать", - отметил он.

"Мы хотели бы конструктивных отношений с Москвой", - подчеркнул Гаук. "Тем не менее, от нас требуется особая бдительность с учетом того, что, к примеру, около полутора лет тому назад там даже на правительственном уровне звучали ложные утверждения, что беженцы в Германии изнасиловали" молодую русскоговорящую гражданку ФРГ, что не могло не способствовать формированию определенных настроений в среде поздних переселенцев из стран бывшего СССР, подчеркнул федеральный президент. Слова Гаука - это отсыл к истории о берлинской "девочке Лизе", в связи с которой глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Берлин в попытке "политкорректно залакировать действительность". Информация об изнасиловании девочки беженцами впоследствии не подтвердилась.

Наследие Гаука

Говоря о своем политическом наследии, Йоахим Гаук призвал помнить о том, что свобода зрелой личности всегда неразрывно связана с готовностью брать на себя ответственность. Он отметил, что Германию двигают вперед, в первую очередь, ее жители. "Многие из нас, к сожалению, слишком редко отдают себе в этом отчет, поскольку взоры общественности зачастую падают, прежде всего, на то, что не так хорошо удается", - резюмировал политик.

На посту президента ФРГ Гаука 19 марта, после церемонии инаугурации, сменит Франк-Вальтер Штайнмайер.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.