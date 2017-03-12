«Пусть эти власти уходят! Мы хотим мирных перемен» 22 12.03.2017, 8:34

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Фото: media-polesye.by

О чем люди говорят на акциях протеста против декрета о «тунеядцах».

Вчера в Пинске прошел массовый Марш рассерженных белорусов.

О чем говорили люди на акции пишет сайт «Медиа-Полесье».

- Чиновники нас не слышат. Почему, я должна унижаться перед ними и выпрашивать индульгенции?!

- Раньше Пинск был зелёным и цветущим городом. Теперь дворников посокращали, вокруг грязь развели. Посреди города построили автобан, когда во всём мире такие дороги пускают в объезд. Я всю жизнь проработала в нищей культуре, пенсия у меня чуть более 200 рублей, как жить на эти деньги? Везде блат и кумовство. Городскими профсоюзами руководит военный пенсионер, ему уже 70 лет - получает пенсию и зарплату и так повсюду.

- Сын два года работу найти не может, я заплатила со своей пенсии этот налог на тунеядство. За что так с нами?

- Я имею судимость, поэтому с трудом нашёл работу, но за 2015 год пришло «письмо счастья». Зарплаты маленькие. Недавно женился, снимаем квартиру, у нас маленький ребёнок, всё пособие уходит на памперсы. Своё жильё построить нереально. Как дальше будем жить, не знаю. Мне у ребёнка пособие отнять, чтобы этот налог заплатить?

- Я обгладываю кости. Варю ребёнку суп из куриных спинок, мясо отдаю ему, а сама обсасываю кости. Я так устала от этой безнадёжной нищеты.

- Мы не от хорошей жизни ездим на заработки в Россию. Живём там в нечеловеческих условиях, на всём экономим, чтобы денег заработать для семьи. За что нас прессовать и требовать этот налог?

ФОТо: MEDIA-POLESYE.BY

- Я прожил жизнь и ничего не боюсь. Я заработал хорошую пенсию, был депутатом, и мне лично хорошо. Но я за молодёжь переживаю, я вижу как им тяжело сейчас. Работы нет, заводы продали или закрыли. Власти надо уходить, они не понимают, что делать и не хотят что-то менять.

ФОТо: MEDIA-POLESYE.BY

- У меня один сын погиб в этих российских заработках, второй в Пинске работу найти не может, а ехать куда-то я ему запрещаю. Что нам делать, где взять деньги?

- Дочка с двумя высшими образованиями. Потеряла работу, пошла на биржу труда, ей там предложили переучиться на продавца. Так по месту учёбы сказали, что никто ее учить не будет, тем более что ей за 40 лет, продавцом работать её не возьмут. Давали направление в колхоз, так там удивились и сказали, что своих работников сокращают.

ФОТо: MEDIA-POLESYE.BY

- У меня пенсия 160 рублей, вот купила мазь за 7 рублей, заплати за квартиру и всё. Когда мне было 58 лет, меня никто не хотел даже уборщицей брать, я два года вторсырьё собирала.

- Любые значимые действия в городе должны обсуждаться с народом. Где мэр? Где депутаты? Они живут в каком-то своем придуманном мире.

- Пусть уходят. Мы не хотим революций, мы хотим мирных перемен. В бизнесе препоны, с пенсионным стажем фокусы, с работой беда. А особенно раздражает высокомерие тех, кто живёт за наши налоги.