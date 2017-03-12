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«Друг Трампа» пытался перелезть через забор Белого дома

  • 12.03.2017, 8:48
  • 11,589

Президент Дональд Трамп в это время был дома.

Неизвестный мужчина с рюкзаком, перелезший через ограду на территории Белого дома вдоль Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, был арестован местной полицией. Об этом стало известно в субботу, 11 марта. Мужчина был пойман в районе южной части резиденции президента США около половины двенадцатого ночи по местному времени. В рюкзаке задержанного не было обнаружено никаких "опасных материалов".

Президент США Дональд Трамп в этот момент находился в Белом доме. Наутро он поблагодарил охранную службу, заявив, что ее сотрудники выполнили "фантастическую работу".

Служба охраны Белого дома была всерьез усилена во время работы предшественника Трампа - Барака Обамы. Это произошло после ряда проникновений на территорию резиденции. Нарушители перепрыгивали через ограду, а один из них даже сумел попасть в административное здание.

Сообщается, что проникнуть в резиденцию главы США попытался некто Джонатан Тран, 26 лет, житель штата Калифорния. В ответ на вопрос о том, каким образом он попал на территорию, он заявил, что "перелез через ограду" и никаких разрешений на посещение Белого дома не получал. При этом он добавил, что является "другом президента" и у него назначена встреча с ним.

Среди прочих вещей у Трана нашли ноутбук и письмо, в котором упоминаются "российские хакеры" и то, что он располагает определенной информацией на этот счет.


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