В Батуми вспыхнули стихийные акции протеста 1 12.03.2017, 9:09

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Фото: dpa

На юго-западе Грузии митингующие вышли на спонтанную акцию против полицейского произвола.

В Батуми в субботу, 11 марта, произошла стихийная акция протеста против действий местной полиции, которая переросла в столкновения митингующих с полицейским спецназом. В результате инцидента свыше 20 человек госпитализированы, сообщило информагентство "Новости-Грузия".

В столице региона Аджария около тысячи человек вышли на спонтанную акцию после того, как патрульная полиция днем 11 марта задержала водителя, отказавшегося оплачивать штраф за нарушение ПДД в 200 лари и вступившего в перепалку с сотрудником патрульной службы. За него заступились еще несколько человек, и в результате словесный конфликт перерос в потасовку. В итоге полиция задержала водителя и еще пять человек за оказание сопротивления представителям власти, передает Немецкая волна.

После этого недовольные горожане собрались на митинг у управления полиции и потребовали уволить ее нового начальника Малхаза Батиашвили. По мнению местных жителей, с его назначением полицейские стали выписывать необоснованно высокие штрафы. После того, как митингующие начали бросать камни и подожгли несколько машин, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадали свыше 20 человек, в том числе 11 полицейских и депутат от правящей "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Чеишвили. Все они доставлены в больницы города.

Режим минимального реагирования

После столкновений в Батуми министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили лично приехал в город и заявил, что задержанные освобождены, но будут привлечены к административной ответственности. В МВД при этом подчеркивают, что увольнять нового главу местной полиции не собираются, а нарушения в работе полицейских должна расследовать специальная служба и Генинспекция.

Между тем президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал граждан страны сохранять спокойствие и не допустить большей эскалации ситуации, возникшей в результате акции протеста в городе Батуми.

Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили обвинил некие политические силы в дестабилизации обстановки. "Эти события показали, что бытовой случай был использован деструктивными политическими силами для эскалации ситуации. К сожалению, эти силы не гнушаются попранием основ стабильности. Они осознано провоцируют акты вандализма, применяют насилие к представителям силовых структур", - заявил Квирикашвили в телезаявлении.

Премьер подчеркнул, что правоохранительные органы по заданию правительства "на этом этапе находятся в режиме минимального реагирования, чтобы максимально избежать осложнений". В результате, как сообщает издание "Новости Грузия", полиция начала игнорировать действия протестующих, которые жгут костры в городе, кидают бутылки с зажигательной смесью во двор полиции и жгут полицейские машины.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в середине ночи на улицы Батуми вышел спецназ полиции и задержал несколько десятков участников беспорядков. Кроме того, патрульные полицейские через громкоговорители призывали людей разойтись. В итоге к утру властям удалось взять ситуацию в городе под контроль.