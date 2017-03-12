Эдуард Малофеев: «Выберите себе героя по жизни!» 8 12.03.2017, 9:42

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Эдуард Малофеев

Легендарный белорусский тренер Эдуард Малофеев назвал своего кумира.

«Мои хорошие, не буду вас долго задерживать, но хочу вам вот что сказать. Ну, выберите себе героя! Героя по жизни! Вот я выбрал себе… Эдит Пиаф. А знаете, как она писала в своей книге? «Когда я выходила на сцену, я пела для своих почитателей. Я вкладывала в это всю душу. Всю себя». Вот так и вы, мои хорошие, должны полюбить своего зрителя!» – заявил Малофеев «Трибуне».