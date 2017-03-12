закрыть
12 марта 2017, воскресенье, 13:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эдуард Малофеев: «Выберите себе героя по жизни!»

8
  • 12.03.2017, 9:42
  • 9,099
Эдуард Малофеев

Легендарный белорусский тренер Эдуард Малофеев назвал своего кумира.

«Мои хорошие, не буду вас долго задерживать, но хочу вам вот что сказать. Ну, выберите себе героя! Героя по жизни! Вот я выбрал себе… Эдит Пиаф. А знаете, как она писала в своей книге? «Когда я выходила на сцену, я пела для своих почитателей. Я вкладывала в это всю душу. Всю себя». Вот так и вы, мои хорошие, должны полюбить своего зрителя!» – заявил Малофеев «Трибуне».


Мнение

Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин
А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные