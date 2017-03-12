МИД Турции рекомендует послу Нидерландов не возвращаться в Анкару 7 12.03.2017, 9:54

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Мевлют Чавушоглу

Фото: ukrinform.ru

Анкара осуждает запрет на въезд в Роттердам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу.

Возвращение посла Нидерландов в Турцию после отпуска является нежелательным. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном на официальном сайте ведомства. В документе выражается протест в связи с отказом впустить в Нидерланды для участия в политическом митинге главу министерства Мевлюта Чавушоглу.

Анкара "осуждает враждебное отношение и предвзятость" нидерландской стороны.

"Такое отношение голландских властей, ранее подчеркивавших при каждом удобном случае свою приверженность демократии и свободе, является нарушением прав турецкой общины в Нидерландах, попранием достоинства наших граждан", – говорится в заявлении.

В связи с событиями вокруг отмены визита Чавушоглу в МИД Турции был вызван временный поверенный в делах Нидерландов.

Министерство настойчиво рекомендовало послу Нидерландов, находящемуся в настоящий момент в отпуске, на некоторое время отказаться от осуществления своих обязанностей, пишет «Гордон».

10 марта мэр Роттердама Ахмед Абуталеб по соображениям безопасности запретил Чавушоглу проводить митинг возле турецкого консульства в Роттердаме. Глава МИД намеревался агитировать граждан Турции, живущих за рубежом, поддержать на референдуме изменения в конституцию о расширении полномочий президента.

11 марта в телеинтервью Чавушоглу заявил, что в случае отмены митинга Турция может ввести против Нидерландов экономические и политические санкции.

В ответ нидерландское правительство отменило разрешение на посадку самолета Чавушоглу в Роттердаме.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил власти Нидерландов в нацизме в контексте скандала.

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте, в свою очередь, счел слова Эрдогана "сумасшествием".

Возле турецкой дипмиссии в Роттердаме собрался несанкционированный митинг выходцев из Турциии. Полиция не пропустила к консульству автомобиль министра семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Саям Кая, которая направлялась к протестующим.