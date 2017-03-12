Куда отселяют тех, кто сильно задолжал за коммуналку

Куда отселяют тех, кто сильно задолжал за коммуналку29
- 12.03.2017, 10:02
- 2,752
Людей отправляют жить в бараках в нечеловеческих условиях.
Корреспондент агентства «Минск-Новости» побывал в доме, в который переселили семью за большую задолженность по услугам ЖКХ. Всего семья не платила за коммуналку 10 лет и осталась должна около 110 миллионов (до деноминации). До того, как попасть в «новый дом», семья жила в однокомнатной квартире на улице Червякова. Выселили всех в «жилище меньшей площади и худших потребительских качеств.
Одноэтажная постройка на 5-м Орловском переулке, где сейчас проживают выселенные из квартиры отец с тридцатилетней дочерью, снаружи выглядит неплохим вариантом. Шестидесятилетний Александр наверняка смог бы отремонтировать жилье, но пока этого не произошло.
Журналисты поговорили по душам с Александром и узнали, из-за чего, по его мнению, он лишился квартиры. По его словам, в доме на улице Червякова прописано было целых девять человек: он, две дочери, муж одной из них и пять его внучек. Никто не платил, рассчитывая на «несчастного старика». Он же по каким-то веским причинам, о которых рассказывать не стал, никак не мог устроиться на работу. А когда в очередной раз попал в ЛТП, его, по его словам, выселили из квартиры.
Дочь Александра рассказывает: «В той однокомнатной квартире ютились отец, я и две мои дочки. Потом их у меня отобрали. Объяснили антисанитарией. Возможно, порой и не могла следить за порядком должным образом. Но дети никогда голодными не ходили. Алкоголь? Ну да, бывало, с отцом выпивала. Отец чаще употреблял, скандалы устраивал, приходилось даже вызывать милицию.
Почему нас выселили? Тут свою руку сестра приложила. Она снимала в Минске жилье и однажды попросила прописать ее с мужем и тремя детьми в квартиру на Червякова, обещала, что будет платить коммуналку. Мы с отцом согласились. Потом как многодетная семья они получили квартиру, не помню, трех- или четырехкомнатную, но нам ни копейки не дали. Даже когда я оказалась в тюрьме из-за того, что не платила алименты на своих дочек, сестра отцу не помогала.
Освободившись, я узнала, что нас выселили. Отец на самом деле тогда дома находился, а не в ЛТП, но на работу устроиться не мог – говорил, что какие-то проблемы у него со здоровьем. В общем, на мой взгляд, во всем виновата сестра».
Как рассказали в ЖРЭО Центрального района, семья жила в однокомнатной неприватизированной квартире площадью 37,8 м2 в доме № 2/2 на улице Червякова. За коммунальные услуги они не платили около 10 лет. За это время основной долг составил примерно 17,8 миллиона, а пеня – 92,8 миллиона неденоминированных рублей.
Но переселить неплательщиков в дом без удобств не могли, пока в квартире оставались дети. Даже после того как Марию лишили родительских прав, в жилище были прописаны несовершеннолетние дочки ее сестры. Лишь в 2015 году, когда та получила квартиру, юристы подготовили все необходимые документы для выселения.