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Куда отселяют тех, кто сильно задолжал за коммуналку

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  • 12.03.2017, 10:02
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Фото: minsknews.by

Людей отправляют жить в бараках в нечеловеческих условиях.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» побывал в доме, в который переселили семью за большую задолженность по услугам ЖКХ. Всего семья не платила за коммуналку 10 лет и осталась должна около 110 миллионов (до деноминации). До того, как попасть в «новый дом», семья жила в однокомнатной квартире на улице Червякова. Выселили всех в «жилище меньшей площади и худших потребительских качеств.

Одноэтажная постройка на 5-м Орловском переулке, где сейчас проживают выселенные из квартиры отец с тридцатилетней дочерью, снаружи выглядит неплохим вариантом. Шестидесятилетний Александр наверняка смог бы отремонтировать жилье, но пока этого не произошло.

Фото: minsknews.by
В доме нет отопления. Хозяин постоянно одет: в куртке, шапке и даже перчатках. Обувь тоже снимать не решается
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Из стены торчит кран, а под ним – пластмассовое 10-литровое ведро из-под краски. В нем хозяин моется. Дочь ходит к знакомым, чтобы принять душ. Единственное, что раздражает хозяина, – то, что зимой приходится выходить в туалет на улицу
Фото: minsknews.by
Странная железная вешалка, к которой примотаны провода, подключенные к розетке. Это самодельный обогреватель
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by

Журналисты поговорили по душам с Александром и узнали, из-за чего, по его мнению, он лишился квартиры. По его словам, в доме на улице Червякова прописано было целых девять человек: он, две дочери, муж одной из них и пять его внучек. Никто не платил, рассчитывая на «несчастного старика». Он же по каким-то веским причинам, о которых рассказывать не стал, никак не мог устроиться на работу. А когда в очередной раз попал в ЛТП, его, по его словам, выселили из квартиры.

Фото: minsknews.by

Дочь Александра рассказывает: «В той однокомнатной квартире ютились отец, я и две мои дочки. Потом их у меня отобрали. Объяснили антисанитарией. Возможно, порой и не могла следить за порядком должным образом. Но дети никогда голодными не ходили. Алкоголь? Ну да, бывало, с отцом выпивала. Отец чаще употреблял, скандалы устраивал, приходилось даже вызывать милицию.

Почему нас выселили? Тут свою руку сестра приложила. Она снимала в Минске жилье и однажды попросила прописать ее с мужем и тремя детьми в квартиру на Червякова, обещала, что будет платить коммуналку. Мы с отцом согласились. Потом как многодетная семья они получили квартиру, не помню, трех- или четырехкомнатную, но нам ни копейки не дали. Даже когда я оказалась в тюрьме из-за того, что не платила алименты на своих дочек, сестра отцу не помогала.

Освободившись, я узнала, что нас выселили. Отец на самом деле тогда дома находился, а не в ЛТП, но на работу устроиться не мог – говорил, что какие-то проблемы у него со здоровьем. В общем, на мой взгляд, во всем виновата сестра».

Фото: minsknews.by

Как рассказали в ЖРЭО Центрального района, семья жила в однокомнатной неприватизированной квартире площадью 37,8 м2 в доме № 2/2 на улице Червякова. За коммунальные услуги они не платили около 10 лет. За это время основной долг составил примерно 17,8 миллиона, а пеня – 92,8 миллиона неденоминированных рублей.

Но переселить неплательщиков в дом без удобств не могли, пока в квартире оставались дети. Даже после того как Марию лишили родительских прав, в жилище были прописаны несовершеннолетние дочки ее сестры. Лишь в 2015 году, когда та получила квартиру, юристы подготовили все необходимые документы для выселения.


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