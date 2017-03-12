закрыть
12 марта 2017, воскресенье, 13:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Посол Евросоюза назвал срок отмены виз для украинцев

3
  • 12.03.2017, 10:26
  • 22,103

По его словам, это произойдет «до конца июня».

Президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, не должны повлиять на отмену визового режима Евросоюза и Украины, заявил в интервью агентству УНИАН глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Отмена виз вступит в силу «до конца июня», отметил дипломат.

«В принципе, решение было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется в соответствии с планом», — также сообщил он.

Кроме того, посол проинформировал украинцев о требованиях, которые они должны будут соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом, и отметил, что «к ним будут относиться, как к любым граждан третьих стран», не входящих в ЕС. «Поэтому у представителей пограничного контроля будут некоторые сомнения и они могут задать несколько вопросов об оплате любых мест проживания», — пояснил Мингарелли, подчеркнув, что, если въезжающие «не смогут доказать» наличия у них достаточного количества средств, «им могут отказать во въезде».

Ранее, 9 марта, отмену виз с Украиной поддержал комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. После этого украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Европейский парламент рассмотрит введение безвизового режима в апреле.

При этом в феврале председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что безвизовый режим между Украиной и ЕС будет введен до лета.


Мнение

Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин
А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные