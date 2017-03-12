Галина Смирнова: «Белорусам сейчас нужны солидарность и единство» 2 12.03.2017, 10:50

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Галина Смирнова

Региональный профсоюзный лидер из Бобруйска Галина Смирнова призвала белорусов проявить солидарность и показать, что народ не отступит.

Накануне акции в Бобруйске, намеченной на 12 марта, власти прибегли к запугиваниям.

Об этом praca-by.info рассказала лидер Бобруйской городской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова.

– Звонят не только нашим активистам, которые должны прийти на акцию 12 марта, но и моим друзьям в соцсети «Одноклассники». Звонят, приглашают в РОВД на беседу. Время назначают – 12 марта в 10.00, как раз накануне акции. Ну какая беседа в РОВД в воскресенье? Запугивают не только бобруйчан, но и жителей других городов. Я с этими людьми сначала переписывалась в соцсетях, потом мы созвонились, договорились, что они приедут в воскресенье на акцию, – рассказала профсоюзный лидер.

Она обратила внимание на то, что сейчас все люди – работники, безработные, пенсионеры, студенты, активисты партий, профсоюзов и движений – должны поставить перед собой цель – добиться отмены антинародного, унизительного декрета № 3.

– Я очень надеюсь, что люди понимают, как нам всем сейчас нужны солидарность и единство – сказала Галина Смирнова. – Те, кто не заплатил этот унизительный налог, вроде бы могут вздохнуть на некоторое время. Но это будет очень большой ошибкой. Мы должны защитить сейчас тех, кто побоялся санкций и поспешил заплатить. Может быть, они смалодушничали, может, у них были какие-то другие причины, сейчас не важно. Мы должны быть выше и встать на их защиту. Мы должны показать, и им в том числе, пример единства и солидарности, чтобы добиться справедливости для всех и заставить эту власть уважать свой народ, а не издеваться над людьми, называя их тунеядцами. А это возможно только в том случае, если мы не опустим руки, не испугаемся и не успокоимся, а будем продолжать требовать отмены декрета и возврата денег тем, кто уже заплатил налог.

Я хочу, чтобы люди поняли, что власть не станет трогать простой народ. Если тронут, то тронут меня. А я к этому готова. Я понимаю, что люди боятся штрафов, еще больше – увольнений. Но, что касается штрафов, мы поможем, я уверена. Даже сейчас очень многие люди приходят и предлагают помощь, именно материальную помощь. Ситуация меняется на глазах. Если люди почувствуют силу солидарности, то и с увольнениями можно будет бороться. Главное, чтобы все это поняли, встали с дивана и пришли на митинг, – подытожила Галина Смирнова.