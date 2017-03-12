Роналду станет отцом близнецов

Роналду станет отцом близнецов3
- 12.03.2017, 10:54
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Звезде мирового футбола Криштиану Роналду детей родит суррогатная мать.
Звезда мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Источник сообщает, что суррогатная мать, проживающая на западном побережье США, родит ему сыновей-близнецов, «очень скоро».
Источник из ближайшего окружения футболиста сообщил, что близнецы вскоре после рождения будут привезены на виллу 32-летнего Криштиану Роналду в одном из пригородов Мадрида.
«Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся», – рассказал источник.
Добавим, что впервые Криштиану Роналду стал отцом в 2010 году. Тогда Криштиану Роналду-младшего также родила суррогатная мать.