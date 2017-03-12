В Беларусь по безвизовому режиму приехало почти 3900 иностранцев 5 12.03.2017, 11:38

5,599

Чаще всех нашу страну посещают граждане Германии.

В Беларусь по безвизовому режиму приехало уже 3869 иностранцев из 58 стран мира — такую статистику предоставляет Государственный пограничный комитет по состоянию на 10 марта. Чаще всех нашу страну посещают граждане Германии — 620 человек, на втором месте поляки (478), на третьем — итальянцы (420).

Как сообщает dw.by, активность немцев, которые часто пользуются правом приехать в Беларусь на 5 дней без визы, можно объяснить сильными бизнес-контактами между странами. Из Германии чаще прибывают в нашу страну по деловым вопросам, а не в качестве туристов.

Исполнительный директор Союза туристических организаций Беларуси Валентин Цехмейстер в интервью "Немецкой волне" отметил, что для увеличения потока иностранных туристов Минске предстоит еще многое сделать: разработать интересные маршруты, решить ряд технических проблем. Кроме того, о Беларуси в мире знают не так и много и часто путают ее с другими государствами. По мнению эксперта, следует также подумать об увеличении количества дней безвизового пребывания — тогда можно будет предлагать медицинские туры с отдыхом в санаториях.

Безвизовый режим для граждан 80 стран мира начал действовать в Беларуси с 12 февраля. Теперь граждане большинства европейских стран, а также ряда других государств могут приехать сюда без визы на 5 дней. При этом они должны прибыть в Беларусь через Национальный аэропорт "Минск".