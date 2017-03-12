Фальшивый президент и принц Алексей: как Беларусь показывают в зарубежных сериалах 7 12.03.2017, 11:45

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В западных сериалах Беларусь показывают диктатурой с псевдопрезидентом.

Belsat.eu подготовил ТОП 5 сериалов, где Беларусь появляется неожиданно и удивляет не только зрителя на Западе, но и собственно белорусов.

Сверхъестественное

В сериале ужасов Беларусь упоминают дважды. Первый раз — в 17 серии 6 сезона ангел Костиэль, спасая братьев Винчестеров, переносит их в белорусский лес. Второй — в 8 серии 12 сезона во время совещания президента США, в тело которого вселился демон Люцифер.

Секретарша начинает совещание:

— Пока Вас не было в Вашингтоне, в Беларуси были сорваны переговоры между правительством и повстанцами. Мы отзываем посла Харкина. Сэр, может стоит привлечь ООН?

На что президент, одержимый демоном, отвечает:

— Или просто шарахнуть по ним ядерной бомбой!

Агенты Щ. И. Т.

В 1 сезоне 4 серии агенты сверхсекретной службы Щ. И. Т. попадают в Беларусь, в Витебскую область, в несуществующий городок Злода. Миссия — найти загадочного преступника Мадур.

Одна из агентов начинает диалог:

— Странно, с детства хотела побывать в Злоде. — Злоде в Беларуси? Мечта исполнилась? — Здесь родился Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов, он конечно из Витебска, но до него меньше часа езды отсюда. Печально, что ты это не знал.

Знаменитый физик Алферов действительно родился на Витебщине, однако, в городке Чашники.

Примечательно, что создатели сериала сделали все подписи по-белорусски. Иногда в кадре слышится белорусский язык. А автомобильные номера очень похожи на настоящие.

Никита

В 5 серии 2 сезона сериала главная героиня — спецагент Никита с союзниками должна убить белорусского президента Валерия Овечкина. Точнее двойника президента, вышедшего из-под контроля, который убил настоящего президента и превратился в диктатора.

«После шести лет стабильности он объявил в стране военное положение. Это произошло после того, как личного помощника президента убили», — говорится в сериале.

По ходу серии становится понятно, что Беларусь представлена, как страна, где произошел «самый тихий в мире» переворот. А еще показано, что все СМИ полностью подконтрольны псевдопрезиденту.

Интересно, что дом президента напоминает небольшой каменный коттедж с двумя национальными флагами.

Шерлок

В 3 серии 1 сезона Шерлок Холмс приехал в Минск, заинтересовавшись новым расследованием. Однако, очень быстро теряет интерес к этому преступлению:

«А как же дело в России?», — спрашивает доктор Ватсон. «В Беларуси. Обычное бытовое убийство. Не стоит моего внимания», — отвечает ему Холмс.

В кадре Шерлок Холмс стоит на фоне государственного красно-зеленого флага и разговаривает с заключенным в тюрьме.

Сплетница

Во втором сезоне сериала для молодежи «Сплетница» появляется принц Алексей из Беларуси. В одном из ночных клубов принц пытается познакомиться с героиней сериала — Джорджиной: «Я не мог не заметить вас. Я принц Алексей из Беларуси» — начинает он диалог. На что девушка раздраженно отвечает: «Как здорово, что еще можно встретить принца».

Настырный принц пытается похвастаться: «Я улетаю обратно в свою страну, чтобы праздновать открытие моего нового нефтепровода. Присоединиться не хотите?» — героиня еще более раздраженно — «Вы знаете, я учусь в колледже и не знаю, что сейчас вам ответить, принц!». После чего быстро уходит. Позже становится известно, что принц из Беларуси точно не принц, а обычная прислуга из Минска и его зовут Ваня.