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Немка Лаура Дальмайер стала обладательницей Большого хрустального глобуса

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  • 12.03.2017, 12:19
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Лаура Дальмайер

Две белорусские биатлонистки - в тридцатке сильнейших.

Биатлонистка Лаура Дальмайер из Германии стала обладательницей Большого хрустального глобуса, сообщает БелТА. Немецкая спортсменка победила 11 марта в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти и набрала в общем зачете 1137 очков. Этот результат позволил ей значительно упрочить свои позиции в рейтинге и стать недосягаемой для занимающей второе место Габриэлы Коукаловой из Чехии - 970 баллов. Наиболее высокие позиции среди белорусок занимают Надежда Скардино 19 место (410 очков) и Дарья Домрачева 25 место (311 баллов). Обладательницами Большого хрустального глобуса среди белорусских биатлонисток ранее становились Светлана Парамыгина в 1994 году и Дарья Домрачева в 2015-м.


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