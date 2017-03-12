Поклонская в прямом эфире «Первого канала» исполнила «Мурку» 10 12.03.2017, 12:35

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Наталья Поклонская

Фото: РИА Новости

Экс-прокурор Крыма сыграла на рояле «дворовую» песню.

Депутат Госдумы России, бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская в эфире российского «Первого канала» исполнила на рояле «дворовую» песню «Муркa», пишет «Гордон» Видео программы опубликовано на YouTube. Поклонская начала играть произведение Арама Хачатуряна, но ведущий Сергей Светлаков остановил ее, сказав, что «тоже так может». «А что надо?», – спросила она. «Мурку», – ответил Поклонской ведущий Гарик Мартиросян, после чего она начала играть на рояле эту песню, а затем ведущие Иван Ургант и Александр Цекало пели.

Светлаков в начале песни сказал: «Промокашка рад», апеллируя к советскому фильму «Место встречи изменить нельзя», в котором, в частности, играла мелодия песни и ее небольшой отрывок. В сериале песню «по заказу» исполняет на пианино сотрудник МУРа Владимир Шарапов, внедряясь в банду «Черная кошка» и пытаясь доказать бандитам, что якобы он не врет им.

Момент, где Поклонская исполняет "Мурку", начинается с 30 минуты видео.