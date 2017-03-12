В США уволили прокурора, который вел связанные с РФ громкие дела 12.03.2017, 13:16

Уволенный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара является фигурантом черного списка Москвы.

Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара, ранее отказавшийся от ухода в отставку по требованию Минюста США, уволен. Об этом сообщает сам прокурор у себя в Twitter, передает liga.net.

"Я не подал в отставку. Несколько минут назад меня уволили", - написал Бхарара, добавив, что работать на посту прокурора было для него "величайшей честью".

Как сообщает агентство Голос Америки, Бхарара курировал следствие по наиболее громким делам, связанным с Россией. В их числе - процесс о нелегальной российской шпионской сети, выявленной в США в 2010 году, судебные слушания по делу Виктора Бута и Константина Ярошенко, признанного виновным в попытке контрабанды крупной партии кокаина.

МИД РФ включил Бхарару в собственный санкционный список, запретив ему въезд в Россию.

После подведения итогов президентских выборов прокурор Бхарара встречался с Дональдом Трампом, и, по данным американских СМИ, получил предложение продолжить свою работу и после вступления в должность нового президента США. Как утверждал сам Бхарара, такое же предложение сделал ему и Джефф Сешнс.

Тем не менее вечером в пятницу представитель минюста Сара Исгур Флорес подтвердила, что требование добровольно уйти в отставку было направлено и Прииту Бхараре. Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что ничего не знает о том, что прокурору Южного округа Нью-Йорка предложили сохранить свой пост.

На этой неделе сразу несколько общественных организаций направили в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка просьбу проверить информацию о том, получал ли Дональд Трамп какие-либо выплаты, деловые преференции или льготы от правительств иностранных государств. Конституция США прямо запрещает подобную практику.

О том, что прокурор Южного округа Нью-Йорка не намерен выполнять распоряжение главы минюста, утром в субботу сообщили сразу несколько американских СМИ. Позднее эту информацию подтвердил и лидер республиканской фракции в Законодательном собрании штата Нью-Йорк Брайан Колб.

По его словам, Бхарара уже сообщил своим заместителям, что собирается оспаривать распоряжение президентской администрации в суде.

В Министерстве юстиции США и прокуратуре Южного округа Нью-Йорка пока никак не прокомментировали ситуацию.

11 марта сообщалось, что Генеральный прокурор США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности 44-м президентом США Бараком Обамой.

Бхарара, однако, уходить в отставку отказался, мотивировав это тем, что после избрания главой государства Дональда Трампа новый хозяин Белого дома встретился с ним и якобы попросил продолжить выполнение обязанностей прокурора.