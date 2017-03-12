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Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года

  • 12.03.2017, 13:25

Британский министр по вопросам Brexit сказал, что переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза будут сложными.

Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, передает tass.ru.

«Это произойдет в марте 2019 года», - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Дэвис также заявил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза будут сложными. «Переговоры будут сложными, но в интересах обеих сторон достичь хорошего результата», - сказал он.


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